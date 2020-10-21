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"Планета под угрозой": ученый рассказал об опасном астероиде, летящем к Земле В Государственном космическом агентстве объяснили, что может предотвратить угрозу

К Земле приближается потенциально опасный астероид Бенну, который в случае столкновения с ней может уничтожить всю жизнь на планете.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" украинский ученый, советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник, комментируя новость о том, что зонд NASA успешно взял с астероида Бенну пробы грунта.

"Почему нам интересен этот астероид? Речь идет о том, что он потенциально опасен для Земли. В 2135 году, по расчетам специалистов, он должен столкнуться с Землей, поэтому мы должны знать, каким образом отвлечь от нас угрозу. Это касается деятельности человечества в рамках защиты планеты Земля от астероидных угроз", - отметил ученый.

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Как пояснил Колесник, если окажется, что материал, из которого состоит астероид, является малоплотным, его можно будет разбить еще на подлете к Земле.

"Если он будет слишком плотным, почти металлической плотности, мы должны придумать другой вариант, чтобы отвлечь этот астероид от столкновения с Землей. Этот астероид 500 метров в диаметре, массой почти 78 миллионов тонн, его мощность, когда он столкнется с Землей, будет около 80 тысяч бомб, упавших на Хиросиму. То, что случилось с динозаврами, для нас будет легкой прогулкой. Этот астероид может вообще угрожать жизни на планете Земля", - заявил он.

Как отметил советник главы Государственного космического агентства, ученым нужно понять, каким образом предотвратить эту угрозу - "разработать технические средства, которые смогут этот астероид или встретить, чтобы оттолкнуть его орбиту, или вообще его разрушить".

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Напомним, 21 октября автоматический зонд OSIRIS-REx коснулся поверхности астероида Бенну и взял пробы грунта с этого космического объекта. Зонд OSIRIS-REx был запущен в космос в сентябре 2016 года и достиг астероида Бенну в декабре 2018 года. В марте 2021 года он отправится на Землю с образцами грунта.