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В Украине одобрили новые меры по борьбе с коронавирусом: нардеп раскрыл детали В Украине создадут дополнительную "горячую линию" по вопросам коронавируса

Постановление Верховной Рады о мерах противодействия распространению коронавируса, принятое 21 октября, предусматривает увеличение мощности лабораторий, которые делают тестирование на COVID-19. Кроме того, будет создана дополнительная телефонная "горячая линия" по вопросам коронавируса.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Это постановление во многом дублирует коронавирусные законы, которые Верховная Рада конституционным большинством принимала еще в мае и июне. Но есть некоторые уточнения. Идет шестой месяц эпидемии, есть больше опыта, и мы понимаем, что еще надо добавлять в защиту населения от биологических угроз, таких как COVID-19", - сообщил нардеп.

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По его словам, на сегодняшний день "увеличивается из ковидного фонда финансирование на закупку еще больших мощностей для государственных лабораторий, закупку тест-систем".

"Это увеличение мощности лабораторий, чтобы уменьшить очереди и ожидание... Плюс будут привлекаться за государственный счет частные лаборатории. На прошлой неделе правительство выделило по поручению президента дополнительные деньги, чтобы государство могло платить за эту работу частным лабораториям, чтобы уменьшать очереди", - сказал Радуцкий.

Также нардеп анонсировал создание дополнительной "горячей линии":

"На сегодняшний день есть прямая телефонная линия 1577 Национальной службы здоровья, куда люди со всей страны могут обращаться. Но в связи с тем, что сегодня еще большее количество заболевших, людей, которые будут обращаться на горячую линию, становится больше. Поэтому это постановление требует открыть еще одну общегосударственную телефонную линию, куда люди смогут обращаться. На эту линию смогут обращаться не только больные, но и государственные служащие, главные врачи, руководители местных органов власти, у которых могут возникать организационные вопросы по алгоритму борьбы с этой проблемой".

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Напомним, что постановление Верховной Рады также предусматривает создание национального штаба по борьбе с эпидемией коронавируса во главе с президентом Владимиром Зеленским.