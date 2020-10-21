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"Будет ужас": Гордон о коронавирусе и том, что ждет Украину Журналист отметил, что в нашей стране пренебрегают правилами безопасности

Известный журналист Дмитрий Гордон считает, что ситуация с борьбой против эпидемии коронавируса в Украине критическая, так как граждане не соблюдают меры безопасности.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Я был недавно в Дубае. Страна в зеленой зоне. На улицы без маски не выходит никто, по территории гостиниц или торговых центров не ходит никто, в ресторанах да, снимают маску. Штраф огромный за неношение маски. После этого я был в Одессе. В масках не ходит никто, огромное скопление людей, в ресторанах, кроме одного, официанты без масок. В Киеве та же самая ситуация, полная беспечность", - сказал журналист.

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Гордон назвал ситуацию критической, отметив, что данные о заболеваемости получил от врачей.

"Надо начинать с нас, населения. Я считаю, что надо вводить штрафы, если мы хотим удержать ситуацию. Потому что ситуация, скажу вам из общения с нашими большими светилами в медицине, не просто угрожающая, а критическая. И все они говорят, что будет жах. Маски, меры предосторожности и так далее, и так далее, меньше общения", - сказал Гордон.

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" высказал мнение, что официальная статистика заболеваемости коронавирусом в Украине сильно отличается от реальной.