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Гордон раскритиковал украинцев за негатив в адрес Ломаченко: "Пустые люди и фрики" Журналист "хочет поклониться" боксеру за его победы

В ночь с 17 на 18 октября украинский боксер Василий Ломаченко по очкам проиграл американцу Теофимо Лопесу звание чемпиона мира в легком весе. Проигрыш спровоцировал большое количество негативных и злорадных комментариев в соцсетях в адрес боксера из-за его пророссийских взглядов. Ситуацию в эфире канала "Украина 24" прокомментировал известный журналист Дмитрий Гордон.

"Обсуждать мнения и точки зрения пустых людей, которые в своей жизни ничего не сделали, являются фриками – не хочется тратить на это время. Ломаченко – величайший боксер современности, он прославляет свою страну, Украину. У него несколько иные взгляды, чем у меня, но это не мешает мне уважать его, болеть за него, радоваться его победам и расстраиваться после его поражений", - сказал журналист.

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Гордон считает, что Украину в мире знают, в том числе благодаря заслугам Ломаченко.

"Я хочу пожелать великому украинцу Василию Ломаченко подняться после этого поражения и побеждать дальше. У него есть все шансы. Я хочу поклониться ему за его победы, что он прославляет Украину в разных странах мира. Украину знают благодаря победам Ломаченко, Усика, братьев Кличко, а не благодаря пустым людям, которые после поражения начинают издеваться над героями Украины", - сказал Гордон.

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Напомним, Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в Лос-Анджелесе бой за звание чемпиона мира. Ломаченко лишился поясов WBC Franchise, WBO и WBA.