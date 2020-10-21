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Рекорды коронавируса: инфекционист объяснила, что не так со статистикой по койкам По мнению врача, быстро развернуть опорные пункты для помощи тяжелобольным не получится

Верховная Рада приняла постановление о мерах противодействия эпидемии коронавируса, в соответствии с которым, в частности, предусматривается перепрофилирование медучреждений в специализированные госпитали по лечению коронавируса. Инфекционист Ольга Кобевко считает, что опорные пункты по лечению должны быть специализированные, и быстро оборудовать их не получится.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

"Опорные пункты должны быть специализированные. Когда критические пациенты есть, ты понимаешь, что должны быть специализированные средства помощи, и никакое разворачивание на стадионах, школах или что у нас предусматривается, не поможет таким пациентам. В первую очередь нужно обеспечение для помощи. В первую очередь резервы, медицинские ресурсы, руки медиков, знания и опыт, и второе – средства помощи", - сказала инфекционист.

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По словам Кобевко, на оборудование таких пунктов для помощи тяжелобольным нужно время.

"Например, сегодня ночью у нас был очень тяжелый критический пациент, который вынужден был оставаться у нас в инфекционном отделении в связи с тем, что в реанимации нет мест. Такие пункты должны быть предусмотрены именно со средствами помощи. Быстро оборудовать их для помощи средним и тяжелым пациентам не получится. А легкие находятся на амбулаторном лечении", - сказала Кобевко.

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Также, по ее мнению, делать акцент на количестве коек при информировании по статистике заболеваемости не имеет смысла.

"Не нужно на этом делать акцент, так как не имеет значения, где будет поставлена эта койка, если к ней будет правильно подведен кислород и около нее будет специалист, который сможет правильно предоставить помощь. То есть юридически количество коек не имеет значения. Я не знаю, почему высокопоставленные лица делают на этом акцент, койки можно размещать где угодно", - сказала Кобевко.

Врач отметила, что "медики истощены физически и морально", есть повторно инфицированные, и призвала всех способствовать медработникам и поддерживать их.

Напомним, постановление парламента, принятое 20 октября, предусматривает создание Национального штаба по противодействию коронавирусу во главе с президентом Владимиром Зеленским. Также предусматривается массовое тестирование украинцев и запуск многоканальной круглосуточной телефонной линии для консультаций и неотложной помощи.