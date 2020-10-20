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Филарет о жителях Донбасса: Страдают, потому что виновны В то же время патриарх уточнил, что "виновны не все"

Почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему жители Донбасса страдают от войны.

"Сказать, что они не виноваты, нельзя, если б они не были виноваты – не страдали бы. Потому они и страдают, что виновны. Но не все. Иов был невиновный, но страдал. Так и на Донбассе – есть невиновные, которые страдают. В чем вина тех, кто виновен? В том, что они отступили от Бога, не верили, а во-вторых, они начали вот эту борьбу", - пояснил Филарет.

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