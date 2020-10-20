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Заявление Зеленского о военных базах: экс-глава ВМС рассказал о тонкостях Бюджет по строительству баз будет планироваться каждый год, отметил Гайдук

Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал заявление президента Зеленского о строительстве двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

«За словами военно-морская база стоит очень сложная инфраструктура, которая включает в себя как морскую инфраструктуру - это причальный фронт, система коммуникаций, система обеспечения загрузки-разгрузки, стоянки кораблей и соответствующей подготовки акватории; так и береговую часть - это вопрос логистического обеспечения, управления, размещения личного состава и т.д.», - отметил экс-командующий ВМС.

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По его словам, это целый комплекс зданий и гидротехнических сооружений, поэтому процесс финансирования и строительство будут проходить по двум направлениям.

«Первое, это сугубо проектирование морской и береговой составляющих. Вторая часть, это непосредственное строительство и передача в эксплуатацию морякам. Краткосрочная перспектива (строительства - ред.) - это до трех лет. Что касается финансирования, мы должны понимать, что часть будет финансироваться из государственного бюджета, а часть с помощью кредита, озвученного президентом. Соответственно плану и объемам строительства бюджеты будут формироваться в течение каждого финансового года», - заявил Гайдук.

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Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября во время ежегодного обращения главы государства к Верховной Раде заявил о начале строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил в своей речи, что 120 народных депутатов из "Слуги народа" поедут на Донбасс.