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"Лучшее, о чем можно мечтать с детства": игрок "Динамо" о матче с "Ювентусом" Беньямин Вербич считает, что игра будет праздником для всех киевлян

После успешной квалификации киевское "Динамо" вернулось в основной турнир Лиги чемпионов УЕФА и стартует сегодня на столичном "Олимпийском" в поединке против туринского "Ювентуса". На трибунах стадиона могут разместиться примерно 17 тыс. болельщиков. С "Ювентусом" в Лиге чемпионов до этого киевляне играли 4 раза, и еще ни разу не побеждали.

Игрок "Динамо" Беньямин Вербич в эфире канала "Украина 24" рассказал, чего ждет от матча.

"Конечно, это праздник для всех киевлян, для всех болельщиков "Динамо" - игра с "Ювентусом". Конечно, мы очень рады, что попали в Лигу чемпионов. Это хорошие эмоции, это игра с лучшими соперниками в Европе. Это лучшее, о чем футболист мечтает с детства", - отметил Беньямин Вербич.

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"Ювентус" прибыл в Киев без Криштиану Роналду. Португалец до сих пор находится на карантине с положительным тестом на коронавирус. Кроме лидера атак, наставник туринцев Андреа Пирло не сможет задействовать травмированных защитников Алекса Сандро и Маттейса де Лигта.

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Напомним, в мае в эфире канала "Украина 24" министр молодежи спорта Вадим Гутцайт рассказал, как карантин повлиял на сферу спорта.