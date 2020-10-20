"ХАРД с Влащенко": гость студии - патриарх Филарет
Главные темы эфира - развитие православной украинской церкви и разрыв с Епифанием
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - патриархом Филаретом - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Почему мы не знаем условий, на которых нам дали Томос?
- - Развитие православной украинской церкви: есть ли, чем гордиться?
- - Раздел имущества и разрыв с Епифанием: когда наступит понимание?
Смотрите 20 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".