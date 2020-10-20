"ХАРД с Влащенко": гость студии - патриарх Филарет

Главные темы эфира - развитие православной украинской церкви и разрыв с Епифанием

"ХАРД с Влащенко": гость студии - патриарх Филарет

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - патриархом Филаретом - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Почему мы не знаем условий, на которых нам дали Томос?
  • - Развитие православной украинской церкви: есть ли, чем гордиться?
  • - Раздел имущества и разрыв с Епифанием: когда наступит понимание?

Смотрите 20 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

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