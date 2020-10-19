17:58, Сегодня

В утренней программе "Утро Чемпионов" новая пара ведущих «Украина 24» — команда настоящих профессионалов. И к такой команде присоединяются только лучшие, авторитетные журналисты»

Профессиональная команда канала «Украина 24» пополняется новыми медийными лицами. Ведущими утреннего шоу «Утро чемпионов» стала еще одна пара — Лейла Мамедова и Богдан Машай.

«Украина 24» — команда настоящих профессионалов. И к такой команде присоединяются только лучшие, авторитетные журналисты. Мы рады приветствовать двух опытных ведущих, которые утром помогут ориентироваться в потоке информации каждому украинцу», — рассказал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Выпуски новостей тоже пополнились новыми ведущими — актуальную информацию зрителям «Украины 24» рассказывают Лада Тэсфайе и Константин Линчевский.

Смотрите в течение недели с 6:30 «Утро чемпионов» с новой парой ведущих — Лейлой Мамедовой и Богданом Машаем. На следующей неделе в эфире вас ждут Тала Калатай и Сергей Никифоров.

Напомним, что уже с 20 октября в эфире канала «Украина 24» зрителей ждет новый спортивный формат. Ведущим спортивных выпусков станет известный журналист Евгений Зинченко.