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Лечение коронавируса: врач разъяснил эффективность народных методов Андрей Алферов рассказал, какие методы можно применять при лечении COVID-19

Многие люди, которые уже переболели коронавирусом, делятся в сети своими методами лечения. Стоит ли доверять народным средствам, рассказал врач-инфекционист Андрей Алферов в эфире канала "Украина 24".

"Я не уверен, что что-либо из народных методов может помочь. Чисто симптоматическое – обильное питье, какие-то препараты, которые потенциально могут снижать температуру – да, это помогает. Все остальное, что называют якобы панацеей от коронавирусной инфекции – это скорее всего совпадение, потому что иммунитет человека был достаточно эффективен для борьбы с инфекцией, поэтому со временем он и выздоровел", — сказал он.

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Врач объяснил, что врачи лечат больных коронавирусом в соответствии с их симптомами.

"Что касается протокола, то специфических коронавирусных препаратов, как, например, при лечении гриппа или ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов – как таковых нет. Это, опять-таки, синдромальное лечение, помощь и компенсация тех функций организма, которые нарушены при этой инфекции и при присоединении вторичной бактериальной инфекции это те или иные антибиотики – то есть симптоматическое лечение, повышение температуры и ее снижение", — сказал он.

Ранее Алферов рассказал, нужно ли во время эпидемии коронавируса делать прививку от гриппа.