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Вакцинация от гриппа: врач объяснил, делать ли прививку во время эпидемии COVID-19 Андрей Алферов рассказал, кому в первую очередь нужно сделать прививки

Во время эпидемии коронавируса важно вакцинироваться от гриппа, рассказал в эфире канала "Украина 24" врач-инфекционист Андрей Алферов.

"Будет сезонный грипп, это точно. И вакцинироваться нужно обязательно. Потому что нам неизвестно, как будет протекать грипп вместе с коронавирусной инфекцией – может быть, тяжелее. Этого еще никто не знает, поэтому однозначно нужно вакцинироваться от гриппа", — сказал он.

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Врач рассказал, кто в первую очередь должен получить вакцину от гриппа.

"Это люди из группы риска: пожилые люди, беременные, люди, у которых есть тяжелые хронические заболевания, кроме того, это медработники", — сказал он.

Ранее Алферов рассказал, возможно ли создание вакцины от коронавируса в Украине.