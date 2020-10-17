"Все случилось очень быстро": Луценко рассказал о своей болезни
Экс-генеральный прокурор перенес серьезную операцию
Экс-министр внутренних дел, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире канала "Украина 24" рассказал, как у него выявили онкологическое заболевание.
"Как я писал в своем посте после операции: большое спасибо друзьям за поддержку, а врагам не расслабляться, я вернусь. Вот, я вернулся. Это было очень быстро, так случилось, что опухоль в таком месте, где она перекрыла движение… скажем так, организму", - сказал Луценко.
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По словам политика, случилось так, что он отреагировал вовремя.
"Были болевые ощущения, и это меня, видимо, спасло. Я буквально через четыре дня, когда наши врачи все установили, сел на самолет и поехал. Это было очень быстро, недели три назад", - сказал Луценко.
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Отметим, что 30 сентября Луценко на своей странице в Facebook написал, что "закончился хирургический этап онкозаболевания и впереди химиотерапия".