21:21, Сегодня

"Все случилось очень быстро": Луценко рассказал о своей болезни Экс-генеральный прокурор перенес серьезную операцию

Экс-министр внутренних дел, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире канала "Украина 24" рассказал, как у него выявили онкологическое заболевание.

"Как я писал в своем посте после операции: большое спасибо друзьям за поддержку, а врагам не расслабляться, я вернусь. Вот, я вернулся. Это было очень быстро, так случилось, что опухоль в таком месте, где она перекрыла движение… скажем так, организму", - сказал Луценко.

Читайте также: Президентов можно судить при одном условии – Луценко о деле Порошенко

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о трагедии Ан-26 и войне в Нагорном Карабахе 11:48, 30 сентября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о будущем путинского режима 10:39, 14 октября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о ситуации в России и судьбе Путина 10:57, 23 сентября

По словам политика, случилось так, что он отреагировал вовремя.

"Были болевые ощущения, и это меня, видимо, спасло. Я буквально через четыре дня, когда наши врачи все установили, сел на самолет и поехал. Это было очень быстро, недели три назад", - сказал Луценко.

Читайте также: Местные выборы в Украине: Луценко дал неожиданный прогноз

Отметим, что 30 сентября Луценко на своей странице в Facebook написал, что "закончился хирургический этап онкозаболевания и впереди химиотерапия".