20:28, Сегодня

В Минздраве прояснили ситуацию с украинской вакциной от коронавируса Разработка отечественной вакцины - недешевое удовольствие, отметил Виктор Ляшко

Разработка украинской вакцины от коронавируса является "недешевым удовольствием", поэтому Министерство здравоохранения просит отечественные фармкомпании рассмотреть возможность производства в Украине иностранных вакцин, которые сейчас уже проходят клинические испытания.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы должны понимать, что разработка вакцины - это весьма недешевое удовольствие. 10 миллионов на первой стадии - это разработка поиска технологий. Далее, когда мы говорим о том, что есть технология, которую мы хотим, надо ее адаптировать и посмотреть на те технологии, которыми обладают наши фармацевтические производители. И дальше совмещать заказ государства, готовность и способность наших фармацевтических производителей разрабатывать и производить эту вакцину", - пояснил Ляшко.

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По его словам, сейчас Минздрав больше просит отечественных фармацевтических производителей, "чтобы они рассмотрели возможность локализации производства той вакцины, которая сегодня уже находится на третьей клинической стадии".

"Без разницы, какой страны-производителя - европейского, американского, индийского. Для того, чтобы в случае, если вакцина докажет свою эффективность и есть возможность производить, то лучше, чтобы на отечественных площадях это было разработано и украинцы были обеспечены", - добавил главный санврач.

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Напомним, ранее нардеп из фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что деньги на изобретение украинской вакцины от коронавируса уже выделены.