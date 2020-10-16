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Есть два пути - санврач Ляшко о борьбе с коронавирусом в Украине В Минздраве знают "критические точки по каждой области"

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Украине.

На вопрос, как остановить коронавирус COVID-19, Ляшко ответил:

"Есть два пути. Первый - соблюдение санитарных норм и готовность системы здравоохранения к реагированию. Мы знаем критические точки по каждой области, до скольки случаев в день может выдержать система здравоохранения в каждой конкретной области".

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На уточняющий вопрос, не пройдены ли еще эти критические точки, санврач отметил:

"Никто еще не перешел. Мы знаем, когда это потенциально внедрять. Далее или мы придерживаемся санитарных норм, или это европейские варианты - мы видим чрезвычайное положение, мы видим комендантский час".

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Ляшко добавил, что осенне-зимний период будет тяжелым:

"Сезонность в коронавируса проявляется. Вторая волна в европейских странах и у нас сезон заболеваемости совпадает по времени с циркуляцией гриппа и гриппоподобных заболеваний".

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" экс-министр здравоохранения Олег Мусий высказал мнение, что карантин будет продолжаться весь 2021 год, и, возможно, он будет связан и с другими инфекциями.