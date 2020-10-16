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На канале "Украина 24" Евгений Зинченко станет ведущим спортивных новостей Самые актуальные новости спорта будут выходить по будням три раза в день

С 20 октября на информационном канале «Украина 24» состоится премьера — эфир общенационального канала пополнится новостями спорта. Ведущим новых спортивных выпусков станет известный украинский журналист Евгений Зинченко.

«Мы обещали, что осенний сезон обогатится новыми форматами. Теперь на «Украине 24» зрители будут следить за главными спортивными новостями, узнавать все детали различных спортивных соревнований. Ведущим спортивных новостей станет Евгений Зинченко — авторитетный журналист, который умеет экспертно рассказывать о спорте», — поделился главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Канал «Украина 24» запускает актуальные спортивные новости Украины и мира, результаты и разборы мировых чемпионатов, а также комментарии от самых известных профессиональных экспертов.

Евгений Зинченко — известный украинский спортивный журналист и ведущий, за плечами которого более двадцати лет профессионального стажа. Евгений не даст зрителям заблудиться в потоке информации и сделает акцент на по-настоящему важных новостях.

«Старт нового этапа моей жизни и карьеры в профессиональной команде канала «Украина 24» — большая возможность для развития, успеха и настоящих побед. Новости спорта — это не просто несколько бодрых минут о результатах соревнований, а истории сильных и талантливых людей, которые зажигают наши сердца. Мы с командой приложим максимум усилий, чтобы каждый выпуск запомнился зрителю», — говорит Евгений Зинченко.

Смотри спортивные новости. Знай все, что происходит в мире спорта. Решай, кто твой информационный чемпион.

Самые актуальные новости спорта будут выходить по будням три раза в день в 9:35, 14:35 и 16:35.