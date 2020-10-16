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Нужно принимать норму как можно раньше — врач о вопросе от Зеленского Онколог рассказал, для чего используются каннабиноиды в медицине

Среди вопросов от президента Владимира Зеленского, на которые украинцы ответят во время местных выборов 25 октября, есть пункт о легализации каннабиса в медицинских целях. Насколько своевременно заниматься этим вопросом, рассказал онколог Андрей Гардашников в эфире канала "Украина 24".

"По моему мнению, это (норму о разрешении использования медицинского каннабиса - Ред.) нужно было принимать как можно раньше, потому что, чем больше времени проходит, тем больше страдают пациенты. Но, правильно ли это делать в виде референдума, у меня вопрос. Это не очень нормально, это абсурдно выглядит, если мы будем на референдуме решать, проводить ли пациентам химиотерапию", — сказал он.

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Врач объяснил, как каннабис работает в организме.

"Если мы говорим об использовании каннабиноидов в медицинских целях, у них есть ряд показаний. В онкологии это борьба с тошнотой и рвотой, вызванной химиотерапией или лучевой терапией. Также он имеет большое значение для так называемой нейропатической боли. Если мы говорим о неонкологических тяжелых заболеваниях, он может применяться как противосудорожный препарат для лечения приступов эпилепсии, также может применяться для лечения болезни Альцгеймера, Паркинсона, при посттравматическом синдроме и так далее. Эта группа препаратов доказала свою эффективность, и врачи должны получить возможность лечить ими пациентов", — сказал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский предложил пять вопросов, на которые ответят украинцы во время Всеукраинского опроса 25 октября. Вопросы такие. 1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? 2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? 3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? 4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных? 5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.