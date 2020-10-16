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Погода в Украине: в Укргидрометцентре рассказали, ждать ли еще тепла Синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни и когда ждать дождей

В Украине приближается время старта отопительного сезона — для этого среднесуточная температура не выше 8 градусов должна продержаться не менее 3 дней. Какая будет погода в ближайшие дни, рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Людмила Савченко в эфире канала "Украина 24".

"Относительно среднесуточной температуры +8 градусов — понятно, что это связано с отоплением, и это очень важный момент, когда температура снизится. Мы внимательно за этим следим, но в ближайшее время все будет, как говорится, на грани. В западных и северных областях среднесуточная температура будет около 7-8 градусов. А на остальной территории — центр, восток, юг — там температура пока что будет оставаться выше 8 градусов. Это ситуация на следующую неделю", — сказала она.

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Савченко рассказала, стоит ли ждать потепления, так называемого "бабьего лета".

"Завтра погода сильно осложнится, так как к нам движется активный циклон, и завтра в большинстве областей будет идти дождь. Во всех центральных, кроме Днепропетровской области, и южных областях будут сильные дожди и погода циклонического характера. За следующие пару дней температура постепенно снизится. Ночная температура будет от 4 до 9 градусов, дневная — 7-12, на юге и востоке может быть теплее, возможно, до 20. Но далее, после 20 октября, есть надежда, что температура немного повысится. Хотя сложно сказать, будет ли это "бабье лето" или просто относительно теплая погода", — сказала она.

Ранее заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская рассказала, будут ли проблемы с началом отопительного сезона в Украине.