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"Давайте тогда ездить на "Жигулях": академик о покупке российской вакцины от коронавируса По словам Сергея Комиссаренко, в России вакцину создают те же люди, которые занимаются разработкой биологического оружия

Российская вакцина от коронваируса COVID-19 не прошла клинические испытания, к тому же в ее покупке есть "политическая составляющая", и надо ориентироваться на качество, которое могут обеспечить США и европейские страны.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал академик Национальной академии наук Сергей Комиссаренко.

"В России сделано так, что они регистрируют вакцину, которая еще не прошла клинические испытания, но это уже их проблема. Вторая вакцина (недавно в России анонсировали создание второй по счету вакцины - ред.) создана под Новосибирском, в Кольцово, научным объединением "Вектор", это институт вирусологии, который ранее очень эффективно занимался созданием биологического оружия. Создание биологического оружия – это вторая сторона медали по созданию вакцины. Те же самые люди, те же самые подходы, вирусы и так далее", - сказал Комиссаренко.

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По словам академика, серьезно рассматривать российскую вакцину не стоит.

"В связи с тем, что они не провели третью фазу испытаний, пока рассматривать такую вакцину серьезно не приходится. В то же время меня удивляет, когда говорят "давайте покупать российскую вакцину, давайте покупать нероссийскую вакцину". Мы должны покупать очень качественную вакцину. Но с российской есть еще политический компонент. Давайте тогда покупать автомобили, которые сделаны на Волжском автомобильном заводе, давайте снова будем все ездить на "Жигулях". Думаю, что самые лучшие вакцины будут произведены в США, Великобритании, Франции", - сказал Комиссаренко.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Европа может стать посредником в получении Украиной российской вакцины.