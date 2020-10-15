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"Нам надо дожить до апреля": инфекционист сделала мрачный прогноз о будущем Украины По словам Ольги Голубовской, лечебные учреждения "давно в коллапсе"

Украина входит в тяжелый сезон пандемии коронавируса COVID-19, и необходимо не проводить увеселительные массовые мероприятия.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказала заслуженный врач Украины, профессор, инфекционист Ольга Голубовская.

"Я вообще нахожусь в другом измерении. Для нас для всех какие-то концерты, увеселительные моменты закончились уже давно. Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди – мы входим в самый тяжелый сезон – одному Богу известно", - сказала врач.

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По словам Голубовской, растет количество тяжелых форм заболевания.

"Цифры, которые сейчас озвучивают, ни о чем не говорят. Я вам хочу сказать, что сейчас растет количество тяжелых форм – в тех 5 тыс. человек доля тяжелых больных гораздо больше, чем это было летом. И это принципиально. И у нас многие лечебные учреждения уже в коллапсе давно, точно так же, как и доктора. А у нас еще все впереди. Какие увеселительные мероприятия? Это все тоже добавляет", - сказала инфекционист.

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Голубовская считает что нужно отменить концерты и массовые мероприятия.

"Мы не можем локдаун… я понимаю, что люди должны ездить на работу, но увеселительные мероприятия можно как-то отложить, потому что эти 2 тыс. человек, которые оказались на большом стадионе, приехали в каком-то транспорте, они потом толпами будут где-то ходить. И эти молодые люди, которые находятся там, может и не заболеют, но они принесут болезнь в дом, и будут болеть их близкие, которые потом оказываются в таком же коллапсе, как и мы уже все", - сказала Голубовская.

Напомним, что харьковская полиция после концерта Ольги Поляковой в Харькове открыла уголовное производство по статье 325, части 1 Уголовного кодекса - нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней. В то же время Полякова в эфире телеканала "Украина 24" ответила на обвинения в нарушении правил карантина во время концерта, а также опровергла открытие против нее уголовного производства.