23:37, Вчера

Полякова устроила перепалку со Степановым в прямом эфире Певица прокомментировала карантинный скандал вокруг ее концерта в Харькове

Известная украинская певица Ольга Полякова в прямом эфире телеканала "Украина 24" устроила перепалку с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым.

Поводом стал недавний концерт Поляковой в Харькове, после которого полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил карантина организаторами мероприятия.

"Губернатор Харьковской области мне сегодня подтвердил, что концерт не был запрещен и что скандал, скорее всего, связан с предвыборными кампаниями. Хотела бы спросить у министра Степанова о его словах о вспышке заболеваемости COVID-19 после концерта в Харькове, где я принимала участие. После ваших слов о том, что заболеваемость возросла, целый ряд СМИ и чиновников использовали ваши слова и высказывались в мой адрес не совсем корректно. Я не могу оставить ваше заявление без ответа", - заявила певица.

Полякова подчеркнула, что статистика заболеваемости в Харькове после ее концерта не возросла. По ее словам, после выступления, наоборот, было зафиксировано меньше случаев коронавируса: 2 октября 342 заболевших, а 4 октября – 271.

"Если динамика уменьшилась, то выступление Поляковой влияет положительно и ее концерт надо проводить ежедневно? Я хочу верить, что вы ошиблись в цифрах, фактах и представлениях, когда выдавали информацию таким образом, что СМИ перекрутили ее некорректно по отношению ко мне... Если вы ошиблись, то скажите это сейчас, я вас пойму, так бывает, у вас ведь сложная нервная работа. Но мириться с предвыборными манипуляциями, в которых мое имя используют, я не буду".

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В ответ Степанов посоветовал певице внимательнее посмотреть, что именно он говорил о концерте в Харькове.

"Если посмотреть на динамику заболеваемости, которая есть на сегодняшний день в Харькове, он на время концерта, в котором вы принимали участие, находился на первых местах по заболеваемости в Украине. Вы там приводили цифру 342 заболевших на 2 октября, на сегодня это около 500-600 человек, страдающих COVID-19", - подчеркнул он.

Министр объяснил, что его претензии адресованы не певице, а организаторам концерта.

"Мы во время пандемии и во время такого роста коронавирусной болезни при всем уважении к вам, ко всем вашим коллегам, которые выступают в этой индустрии, не будем позволять проводить эти массовые мероприятия. Мы не можем пренебрегать здоровьем граждан. Любые массовые мероприятия, в том числе концерты, являются теми факторами, которые влияют на рост коронавирусной болезни. И не важно, какой артист проводит этот концерт", - заявил Степанов.

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Напомним, что харьковская полиция после концерта Ольги Поляковой в Харькове открыла уголовное производство по статье 325 часть 1 Уголовного кодекса - нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней.

Певица Ольга Полякова в эфире телеканала "Украина 24" ответила на обвинения в нарушении правил карантина.