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"ТОК-ШОУ №1": споры о вакцине от коронавируса и жестком карантине (фото) Стоит ли покупать российскую вакцину? Можно ли надеяться, что появится вакцина отечественная?

В студии "ТОК-ШОУ №1" Василия Голованова на телеканале "Украина 24" 14 октября спорят о коронавирусе и лечении коронавирусной болезни. Стоит ли покупать российскую вакцину? Можно ли надеяться, что появится вакцина отечественная? Сколько она может стоить? Ожидать ли дальнейшего ужесточения карантина и возможно ли обойтись без повторения весеннего локдауна?

На эти и другие вопросы в студии отвечают министр здравоохранения Максим Степанов, народный депутат, глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, инфекционист Ольга Голубовская, бывший глава Минздрава Александр Квиташвили и др. Как это происходит - смотрите в нашей фотогалерее.

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