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Задержание банды грабителей на Крещатике: генерал СБУ назвал важный нюанс Преступников неоднократно задерживали раньше, но отпускали из-под стражи

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал задержание банды грабителей 13 октября на Крещатике в Киеве, а также спецоперацию СБУ по задержанию продавцов нелегального оружия. По его словам, в Украине хорошо работают правоохранители, но плохо - суды.

"Этот случай (задержание подозреваемых в грабеже на Крещатике - ред.) я бы не объединял с деятельностью СБУ. Потому что это обычные разбойники, насколько я понимаю, это граждане Грузии. Но там другая ситуация, там ситуация более к нашей правоохранительной системе, так что она фактически не работает. Эти граждане неоднократно задерживались правоохранителями и отпускались судом под залог или под личное обязательство", - заявил эксперт.

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На вопрос ведущего, что это не правоохранители не работают, а суды, он ответил утвердительно.

"Правоохранителям приходится раз за разом одних и тех же людей, которые находятся под следствием, задерживать за грабеж. У нас одна из немногих стран Европы, которая до сих пор не приняла полноценный закон об оружии. Этот случай с СБУ (задержание подозреваемых в продаже нелегального оружия - ред.) - это пример удачной спецоперации, так как там не столько оружие, сколько самодельные взрывные устройства. То есть криминалитет уже пытается освоить даже такой рынок сбыта, как возможность продажи этих предметов", - отметил Ягун.

Напомним, ранее злоумышленники устроили стрельбу в одном из ресторанов в центре Одессы, их задержала СБУ.