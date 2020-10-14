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Экологическая авария в Черкассах: в полиции рассказали подробности Вытекло около ста тонн смеси, отметили в полиции

Пресс-секретарь полиции Черкасс Зоя Вовк в эфире телеканала «Украина 24» рассказала подробности экологической аварии на заводе «Азот» в Черкассах накануне.

«Вытекло около ста тонн смеси. Предприятие перегрузило жидкое удобрение в другой резервуар, проведено заволакивание пятна землей. Уже вечером полностью была ликвидирована утечка жидких азотных удобрений. На месте работали представители ГСЧС и полицейские», - отметила Волк.

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Она уточнила, что 13 октября сообщение поступило в полицию примерно в 17:30. Уже в 19:30 утечка была ликвидирована. И уже около полуночи полностью ликвидировали последствия аварии.

Напомним, экологическая авария произошла в Черкассах вечером 13 октября, там прорвало резервуар с жидким азотным удобрением, вытекло около 100 тонн смеси. Территория загрязнена в радиусе одного километра. Эксперты говорят, что жизни горожан ничего не угрожает и утечка уже ликвидирована, как и последствия аварии. Образовавшееся пятно засыпали землей. Полиция открыла уголовное производство за загрязнение земель.

Ранее на Донбассе разразилась экологическая катастрофа из-за боевиков.