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"Общество получает травму": врач о проблеме ветеранов Донбасса В Украине полностью не налажена психологическая помощь для бойцов ООС, отметила Евгения Игрунова

Ветераны ООС и АТО, которые возвращаются с войны на Донбассе, часто имеют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и нуждаются в помощи психолога.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала врач-психолог Евгения Игрунова. По ее словам, в украинском обществе существует стереотип относительно обращения за психологической помощью, но он "понемногу начинает исчезать благодаря работе волонтеров и врачей".

"К сожалению, у нас не налажена полностью психологическая помощь для бойцов, но она в гораздо лучшем состоянии по сравнению с 2014 годом. Стереотипы возникают, когда мы напуганы. Это проблема информированности. Когда боец возвращается, ему, во-первых, не предоставляют надлежащего отдыха. Во-вторых, его семья также в травматическом состоянии, когда его ждет. Семья получает свою травму, и общество тоже. Оно не имеет информации, как правильно с бойцом общаться... Возвращается человек с другими взглядами - вроде тот же, но по-другому смотрит на мир. Он не является угрозой для общества, просто с другим видением", - рассказала Игрунова.

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По ее мнению, все украинцы, кто возвращается с войны, "должны проходить консультацию психолога и психиатра, чтобы определить в нынешнем состоянии у человека склонность к эмоциональным нарушениям".

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Напомним, ранее участники войны на Донбассе в эфире телеканала "Украина 24" поделились воспоминаниями о событиях 2014 года.