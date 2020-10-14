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"Это было не кино": у Авакова рассказали, как ловили опасную банду в Киеве Группа злоумышленников подозревается в грабеже людей возле обменных пунктов, ранее их отпускали по решению суда

13 ноября в Киеве полиция задержала группу злоумышленников, подозреваемых в грабеже людей возле обменных пунктов. Преступники пытались скрыться, полиция вынуждена была применить оружие. О подробностях задержания в эфире канала "Украина 24" рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Группа преступников, которые приехали с солнечного Кавказа, занималась в Украине грабежом людей, которые обменивают большие суммы денег. Мы подозреваем, что они работали на одни, а по наводке. Они ждали жертв, которые приходили обменивать достаточно крупные суммы денег, исчисляемые сотнями и миллионами гривен, нападали на них, угрожая оружием, отбирали деньги и скрывались", - рассказал Геращенко.

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Замминистра отметил, что подозреваемых тщательно выслеживали.

"Их очень тщательно выслеживали, и во время подготовки к очередному преступлению, когда злоумышленники угрожали гранатой, полиция начала за ними погоню. Злоумышленники выехали на Крещатик, вся Украина это видела, наши бойцы подразделения КОРД профессионально остановили эту машину, вскрыли ее и вытащили злоумышленников", - сказал Геращенко.

По его словам, ранее эти люди уже задерживались, но суд отпускал их.

"Сейчас они задержаны, ожидают суда. Они действительно ранее задерживались за грабеж людей, но, к сожалению, суды их отпускали по мерам пресечения, которые не связаны с содержанием под стражей, это просто безобразие, эти люди очень опасны. Вчера, когда они убегали от полиции, они могли запросто сбить пешехода... Будем требовать от суда безальтерантивного содержания под стражей до момента решения суда", - сказал Геращенко.

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Замминистра отметил, что погоня - это необходимые действия полиции.

"Бывают случаи, когда кино снимают в Киеве, но это было не кино. Это необходимые действия полиции по задержанию очень опасных преступников. Хорошо, что никто не пострадал. Кстати, владелец авто, которое повредили преступники, не имеет претензий к полиции, полностью понимая, что это были необходимые действия", - сказал Геращенко.

Отметим, что при попытке скрыться подозреваемые протаранили несколько автомобилей и неоднократно создавали опасную ситуацию на дороге. При задержании никто не пострадал.