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Заробитчане по-прежнему нужны - эксперт рассказал, сколько получают в Польше По мнению Василия Воскобойника, массовый отток рабочих рук не грозит Украине, но проблема в том, что уезжают самые активные

Ситуация с украинскими трудовыми мигрантами в Европе не претерпела изменений, они там по-прежнему востребованы и получают заработную плату существенно выше, чем в Украине.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Ситуация не меняется, украинские трудовые мигранты нужны в Европе именно из-за того, что там демографический кризис, постоянно не хватает рабочих рук. Например, в Польше около 270 тыс. человек потеряли работу, но в службе занятости зарегистрировалось всего 45 тыс. Остальные, с учетом того, что в Польше есть социальная помощь, не спешат. Вместо них польские работодатели предпочитают украинцев. Со следующего года в Польше минимальная зарплата вырастет на 200 злотых, или на 1,5 тыс. гривен, и это существенный вызов для наших работодателей, которые вряд ли смогут так оперативно реагировать", - сказал эксперт.

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По мнению Воскобойника, процент заробитчан среди граждан Украины невелик, и это не грозит тем, что государство останется без рабочих рук.

"В целом ситуация сейчас такая, что примерно 13-16% - тот пласт населения, который постоянно вовлечен в трудовую миграцию. Львиная часть никуда не собирается ехать, они будут оставаться тут и ждать, когда создадут рабочие места с большой зарплатой. Тем не менее, если посмотреть на данные Госстата, почти 40% украинцев получают зарплату в размере до 7 тыс. грн", - сказал Воскобойник.

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По мнению эксперта, проблема в том, что уезжают наиболее активные люди, которые могли бы что-то изменить в Украине.

"Люди, которые ездят, будут продолжать, так как если человек может рассчитывать на минимальную зарплату в Польше 750 долларов, а со следующего года 800, вряд ли он согласится на 250 долларов в Украине. Люди хотят больше зарабатывать, чтобы обеспечить семьи. Едут наиболее работоспособные и амбициозные, и, несмотря на их небольшой процент, это грозит нашему развитию", - сказал Воскобойник.

Напомним, ранее экс-вице-премьер-министр, бизнесмен Борис Колесников в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о проблеме оттока украинского населения за границу.