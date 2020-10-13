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Придется доучиваться летом - эксперт о рекомендациях Минобразования для школ Для родителей, которые по-прежнему будут ходить на работу, длительное нахождение детей дома - серьезное испытание

В случае продления школьных каникул из-за коронавируса COVID-19 придется продолжать учебу летом, и для родителей такой карантин - это огромный вызов.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказала соучредитель ОО "Смартосвіта" Иванна Коберник, комментируя рекомендации Министерства образования школам установить осенние каникулы с 15 до 30 октября.

"Решение будут принимать местные органы власти, со стороны государства это только рекомендация. В Киеве каникулы пока решили не объявлять, так как, по информации Минздрава, среди школьников больных коронавирусом только 0,1%, среди учителей – 0,2%", - сказала эксперт.

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По словам Коберник, нужно наблюдать, как будут действовать местные органы власти, и важно, чтобы решения принимались с учетом реальной ситуации. По ее мнению, "во многих случаях это могут быть и политические решения, в зависимости от популярности той или иной позиции, особенно с учетом местных выборов".

Коберник отмечает, что для родителей, которым нужно ходить на работу, длительные каникулы и карантин - большое испытание.

"Для родителей это огромный вызов, потому что локдаун не объявляется, работу никто не отменяет, дети должны быть под присмотром, если объявляется длительный карантин. Но, кроме этого, важно думать об уровне знаний, о том, какие последствия будут иметь такие перерывы в обучении, об условиях обучения при пандемии, это может отразиться на будущем этих детей, об этом говорят международные организации", - сказала Коберник.

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Эксперт считает, что Минобразования не проделало необходимую работу.

"Напомню, что и.о. министра образования Сергей Шкарлет анонсировал, что уже 1 октября будет представлена онлайн-платформа для учителей, а никакой информации на сайте Минобразования не было, работа не сделана. "Дать рекомендации" – это ни о чем", - сказала Коберник.

Соучредитель ОО "Смартосвіта" отметила, что, возможно, учебу придется продлить на летние месяцы.

"Есть определенная продолжительность учебного года, и она должна быть не менее 175 дней и рассчитана под недельные каникулы. Это означает, что тогда (в случае продления каникул - ред.) надо продолжать учебу на летние месяцы, чтобы дать знания в полном объеме", - сказала Коберник.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, врач-кардиохирург Борис Тодуров в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине может обернуться "серьезной катастрофой".