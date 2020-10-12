23:03, Сегодня

Украина получит потерянное поколение - Ляшко указал на проблему с карантином Политик отметил, что при дистанционом обучении дети не получат хорошего образования

Украина рискует получить "потерянное поколение" детей, которые из-за жесткого карантина лишены возможности учиться.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"30% детей в этом году не сдали ВНО, потому что они несколько месяцев не учились. Мы фактически имеем огромную проблему - потерянное поколение. Дети, которые должны учиться, потеряли возможность учиться. А если они не получают необходимые знания, это означает, что они не поступили в вуз, не получили диплом, не могут дальше себя реализовать. Это глобальная проблема не только Украины, но и во всем мире", - заявил политик.

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Ляшко привел данные ООН, согласно которым, "где-то 1 млрд детей по всему миру потеряли возможность получить обучение".

"Никакое дистанционное обучение не заменит зрительный контакт. Надо просто принять меры, чтобы защитить себя - сделать дистанцию, антисептики, маски. Но нельзя, чтобы дети выпадали из учебного процесса. Они потеряют всю жизнь. Они останутся без знаний, а значит - без будущего", - подчеркнул он.

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Ранее и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что школам рекомендуют провести каникулы с 15 по 30 октября, чтобы предотвратить волну коронавируса.