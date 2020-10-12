Повторное заражение COVID-19: врач рассказал, кто в группе риска

В Центре общественного здоровья прокомментировали новую инициативу по эпидемии

Повторное заражение COVID-19: врач рассказал, кто в группе риска

В Украине начнут отслеживать случаи повторного заражения коронавирусом. Нововведение прокомментировал заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Александр Мацьков в эфире канала "Украина 24".

"Повторное инфицирование - это единичные случаи. Каждый из таких случаев требует детального анализа, так как нужно подтвердить, что это именно повторный случай. В основном это случается у людей с сопутствующими патологиями, что приводит к снижению уровня сопротивляемости организма. Но, еще раз повторю, что эти случаи пока что единичные", — сказал он.

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Ранее заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко рассказала, что в Украине еще не наступила вторая волна эпидемии.

Источник Украина 24 Теги коронавирус эпидемия