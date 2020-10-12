"ХАРД с Влащенко": гость студии - Борис Тодуров
Главные темы эфира - второй этап медицинской реформы и будущее украинской медицины
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - Борисом Тодуровым, кардиохирургом, директором Института сердца Минздрава - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Второй этап реформы: что может предложить врачебное сообщество вместо того, что есть сейчас?
- Коронавирус и непрофильные больные: что делать пациентам онкологов, кардиологов и хирургов?
- Будущее украинской медицины: каким оно будет?
Смотрите 12 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".