"ХАРД с Влащенко": гость студии - Борис Тодуров

Главные темы эфира - второй этап медицинской реформы и будущее украинской медицины

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Борис Тодуров

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - Борисом Тодуровым, кардиохирургом, директором Института сердца Минздрава - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Второй этап реформы: что может предложить врачебное сообщество вместо того, что есть сейчас?
  • Коронавирус и непрофильные больные: что делать пациентам онкологов, кардиологов и хирургов?
  • Будущее украинской медицины: каким оно будет?

Смотрите 12 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Борис Тодуров Наталья Влащенко