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Нужно отложить спекуляции — "слуга народа" о российской вакцине от коронавируса Александр Качура заявил, что главное — это эффективность вакцины

В Украине растет статистика заболеваемости коронавирусом. Нужно ли в такой ситуации покупать российскую вакцину от COVID-19, рассказал народный депутат из партии "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

"В первую очередь должно быть здоровье. И независимо от того, кто будет производителем - Индия, Китай, США либо Россия – если эффективность будет доказана или сделано соответствующее заключение, у нас есть ВОЗ, им придется признать, если эффективность покажет себя. Нам в данном случае надо будет отложить какие-то спекуляции, которые есть, "пусть украинцы умрут, но не дай бог будет что-то российское", — сказал он.

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По словам Качуры, Украина покупает достаточно других товаров у России.

"У нас и газ используется российский, и ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы — ред.) для ядерных электростанций, огромный товарооборот, и нужно политику двойных стандартов прекратить. У нас большинство вертолетов на российских лопастях, купленных через пятые-шестые руки", — отметил он.

Ранее заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Министерство здравоохранения готово разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возможна нехватка коек в больницах для больных коронавирусом.