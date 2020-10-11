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Опасно ли 5G для здоровья: ученые проверили популярный миф Исследователи испытали образцы крови электромагнитными волнами

Украинские ученые провели исследование, как излучение в диапазоне частот 5G влияет на здоровье человека.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, доктор биологических наук, профессор Института биологии и медицины Виктор Мартынюк и его ассистентка Анастасия Баюра вместе с коллегами испытали кровь электромагнитными волнами. Считается, что электромагнитное излучение влияет на нервную систему человека, страдают нейроны мозга. Как следствие, нарушается память и координация движений.

Исследователи подготовили образец с плазмой крови и поместили его в специальное устройство в лаборатории радиофизики. Устройство включили на минимальную мощность в диапазоне частот, используемых в 5G.

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Анализируя образец, который подвергли 5G излучению, профессор Мартынюк констатировал, что "существенных изменений мы не увидели".

"Человек, который может попасть под излучение, защищен кожей, мышцами, жировыми прослойками. Те мощности, которые мы здесь использовали, никак не повлияют на наше с вами самочувствие", - прокомментировал результаты заведующий лабораторией квантовой радиофизики Виктор Олийнык.

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Напомним, ранее врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие риски для здоровья может нести употребление воды из-под крана.