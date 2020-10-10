13:32, Сегодня

Популярный продукт оказался полезным не для всех: комментарий врача Врач-аллерголог объяснила, может ли повредить здоровью пчелиный мед

Врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Майя Руселевич в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, кому не рекомендуется употреблять пчелиный мед.

"Мед категорически запрещается деткам до 1 года. Если говорить об остальных, мы акцентируем внимание на пациентах, у которых есть аллергический ринит, или аллергический конъюнктивит, связанный с пыльцой растений", - отметила Руселевич.

Читайте также: Продукты со скидкой: покупателей предупредили о неприятных "сюрпризах"

По ее словам, аллергический ринит может провоцироваться и обостряться после потребления меда, так как в меде содержится пыльца определенных растений, которые у некоторых людей могут вызывать повышенную чувствительность и клинические проявления.

"Если у вас есть аллергия на пыльцу растений, вы должны аккуратно употреблять мед. Не говорю о том, что его нельзя кушать. Существует индивидуальная чувствительность. Если у вас аллергия на амброзию, вы можете спокойно кушать мед, который был собран с липы, потому что на пыльцу деревьев у вас нет аллергической реакции", - рассказала врач.

Читайте также: Удар по здоровью: диетолог предупредила об опасном продукте

Ранее телеканал "Украина 24" в своем сюжете дал рекомендации, как выбирать мед, и объяснил, чем может быть опасен популярный продукт.