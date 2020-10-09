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Дело серьезное — врач предупредила об ухудшении ситуации с COVID-19 Людмила Мухарская рассказала о перепрофилировании неинфекционных врачей

В Украине ситуация с коронавирусом продолжает осложняться. Подробности рассказала врач-инфекционист Людмила Мухарская в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что сегодня никто не может сказать, до какой цифры мы можем дойти, заболеваемость пока что растет, количество больных увеличивается. Учитывая темпы роста, думаю, что все это будет продолжаться. Ситуация серьезная, это понятно, и если мы будем сравнивать с какими-то странами, можно запутаться. Министр сказал, что мы идем по графику Испании и Италии, это неприятная ситуация", — сказала она.

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По словам Мухарской, в Украине идет перепрофилирование врачей под борьбу с эпидемией.

"У нас хватает врачей, но это инфекционное заболевание, и не все врачи знают специфику. Сейчас врачи неинфекционного профиля привлечены к предоставлению медицинской помощи", — сказала она.

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