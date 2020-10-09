"Это еще не вторая волна": врач о ситуации с коронавирусом в Украине
Екатерина Сояк объяснила рост заболеваемости наступлением осени
В Украине еще не началась вторая волна коронавируса, но наблюдается стабильный рост первой волны COVID-19. Официальная статистика не отражает реального количества заболевших.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.
Как отметила эпидемиолог, пациентов с коронавирусом поступает много, "больницы сейчас перегружены, семейные доктора в том числе".
"Мы пока не говорим о второй волне, мы наблюдаем очень стабильный рост первой волны. В связи с первым карантином, которого мы придерживались весной, мы растянули это во времени. На сегодняшний день это первая волна, и сейчас стремительный рост заболеваемости... Вторая волна – это просто второй подъем заболеваемости, когда мы четко увидели, что побороли, а тут началась вторая волна. На сегодняшний день это немного некорректно звучит, потому что мы не видели серьезного спада. Мы просто видим постепенное нарастание", - рассказала она.
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Сояк объяснила рост заболеваемости наступлением осеннего периода – "мы все в закрытых помещениях, еще больше рисков передать капельную инфекцию".
Также врач отметила, что количество больных COVID-19 в Украине превышает официальную статистику:
"На самом деле, заболевших, скорее всего, больше, и это обоснованное предположение. Ни одна страна не имеет возможности тестировать всех людей. Мы должны выбирать группы тех, кого мы тестируем, глядя на свои ресурсы".
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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, ждать ли тотального жесткого карантина в Украине из-за коронавируса.