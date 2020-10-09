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Ведущий университет Украины закрылся на карантин: появились подробности КНУ имени Шевченко перешел на онлайн-обучение по всем предметам

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко из-за обострения ситуации с коронавирусом в Украине полностью перешел в режим онлайн-обучения.

Подробно о карантине в университете рассказал в эфире телеканала "Украина 24" проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров.

"Мы установили сейчас режим онлайн-обучения. Будем мониторить ситуацию. Если будет облегчение, снова вернемся к аудиторному обучению. Если не будет такого облегчения - будем продолжать дистанционное обучение с помощью современных информационных технологий", - сообщил Бугров.

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Он напомнил, что КНУ имени Шевченко работал в таком режиме весной.

"Сейчас мы начали с 1 сентября обучение в аудиториях - это для старших курсов. А для первого курса с 17 сентября, когда их зачислили на обучение. Обучение проходило в смешанном режиме: например, лекционные занятия в больших потоках проводились онлайн, а семинарские, практические, лабораторные проводились в несколько смен группами до 20 человек в офлайн-режиме. Сейчас ситуация начала накаляться, и ректор Леонид Губерский распорядился, чтобы мы перешли на онлайн-обучение по всем предметам", - рассказал проректор.

По его словам, самое главное сейчас - "сохранить здоровье преподавателей, сотрудников и студентов".

"Во всех корпусах установлены дезинфекционные кабины, осуществляется термометрия, масочный режим. Мы выделили изоляторы специальные от университетской клиники. Все меры, предусмотренные постановлением главного санитарного врача, соблюдаются", - добавил Бугров.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, ждать ли тотального жесткого карантина в Украине из-за коронавируса.