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Раде предлагают смягчить пожизненное наказание: юрист дала оценку Адвокат рассказала, стоит ли давать возможность смягчения пожизненного заключения

Профильный комитет предлагает Верховной Раде смягчить нормы о пожизненном заключении и заменить его на 25 лет тюрьмы. Эту инициативу прокомментировала адвокат Татьяна Козаченко в эфире канала "Украина 24".

"С одной стороны, выглядит вроде бы страшно, что те люди, которые осуждены на пожизненное заключение, а это особо тяжкие преступления, могут выйти на свободу. Именно в таком формате это преподносится людям. Но я как адвокат, который сопровождал людей, осужденных на пожизненное заключение, знаю состояние вещей по этим вопросам в Украине. На сегодняшний момент в Украине примерно 1,5 тысячи людей, которые осуждены (на пожизненное — ред.) за все время независимости Украины. И не более 200 человек, которые были осуждены за последние 10 лет. Я думаю, что ни у кого нет сомнения насчет правовой системы, в которой мы находимся. У нас в Украине оправдательных приговоров было в 4 раза меньше, чем во времена Сталина — менее 1%. Это значит, что если система решит признать кого-то виновным, то у человека не будет ни единого шанса не только выбраться из тюрьмы, а и иметь возможность через несколько лет пересмотреть справедливость дела", — сказала она.

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Адвокат заявила, что в этом вопросе есть две проблемы.

"Первая — это люди, которые на самом деле совершили тяжкие преступления, могут ли они быть социально адаптированы и можно ли им пересматривать этот вопрос. Второе — у нас есть значительный процент людей, которые были осуждены по старой системе и есть подтверждения, что они не совершали преступления, но нет механизма пересмотра", — сказала она.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту пересмотреть нормы пожизненного заключения. В проекте закона предусмотрен механизм смягчения пожизненного наказания, который можно применить после того, как осужденный отбыл не менее 10 лет заключения. Такой гражданин получит право по соответствующей процедуре обратиться по поводу замены пожизненного лишения свободы срочным наказанием со сроком минимум на 15 лет (итого 25 лет).