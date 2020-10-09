15:23, Сегодня

Ведущий "Украина 24" Борис Иванов: "Прежде всего я журналист, изменилась только локация" Ведущий общенационального канала поделился, как ежедневно «рождаются» новости в прямом эфире и что для него стало ключевым в работе телеведущего

Борис Иванов скоро отметит 20-летний юбилей в журналистике. Сейчас в эфире телеканала «Украина 24» он первым подает зрителям «порцию» объективных новостей и свежей аналитики. Но мало кто знает, что работа телеведущего, даже для опытного журналиста, может стать большим вызовом.

У вас огромный бэкграунд работы как корреспондента, журналиста, в том числе и на канале «Украина». Что подтолкнуло попробовать себя в качестве телеведущего?

Почти год назад, когда еще планировали запустить канал «Украина 24», главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак спросил, не хочу ли я стать лицом нового информационного телеканала? До этого у меня уже был значительный опыт в журналистике, в том числе на телеканале «Украина»: работал обозревателем еженедельника, выпускающим редактором, руководителем спецпроектов... Но всегда внимательно следил за работой коллег-репортеров, мысленно проводил интервью или редактировал текст. Поэтому предложение Юрия поступило в самое подходящее время. К тому же я искренне считал, что в медиа сейчас в основном ведущие-дикторы, а хотелось бы ведущих-журналистов. Это же классика профессии!

Сейчас, хотя и работаю телеведущим, прежде всего я – журналист. Изменилась только локация. Цель работы та же – собрать информацию, отделить зерна от плевел и донести это «зерно» зрителю.

Эфир «Сегодня. Утро» начинается в 8:30. Как и во сколько начинаете свое утро? К эфиру готовитесь заранее?

Мой день начинается примерно в 5:00 утра с чашки кофе и новостей – тщательно мониторю издания, которым доверяю, смотрю, что изменилось на утро, ведь засыпаю листая ленту новостей... Еду на эфир, который заканчивается в 11:00. Далее – «летучка», на которой планируем, что будет завтра. Вместе с выпускающими редакторами разрабатываем темы, прогнозируем их развитие, предлагаем гостей, думаем, как раскрывать то или иное событие. Сотрудничаем с гостевыми редакторами и уже к вечеру у нас есть примерный сценарий эфира. Дома я тщательно ознакамливаюсь со сценарием, изучаю гостей, ищу, что они заявляли ранее, чтобы не повторяться и донести до зрителей что-то полезное и новое. Информационный канал – это же фактически информационный конвейер: куча новостей или заявлений, часто похожих между собой... Поэтому важно найти новый взгляд, оценить тот самый факт с кардинально разных сторон. Да, кстати, нередко так появляются новые информационные поводы. А потом опять все по кругу. Но уже другие спикеры и заявления.

Что для вас самое сложное в работе, в частности в прямом эфире? Случались форс-мажоры?

Не могу сказать, что работать в кадре – новое для меня, однако работа ведущего в студии в прямом эфире имеет свою специфику. Ты так же проводишь интервью, но в моем случае уже не единолично, а в сотрудничестве с коллегой. Мы должны быть внимательными, чтобы дать возможность каждому задать свой вопрос и максимально раскрыть тему. Признаюсь, никогда не работал «в паре». Собственно говоря, раньше не было проблем в раскрытии собеседника... Но «Сегодня. Утро», как и канал «Украина 24», – это формат различных мнений, в том числе и журналистских. Мне повезло с соведущей. Елена Чабак – профессионал, хорошо чувствует собеседника, быстро находит подход к людям. С ней легко работать.

По поводу форс-мажоров или нетипичных ситуаций, помню, сразу после запуска «Украина 24» нам пришлось комментировать важное событие в прямом эфире. В декабре прошлого года происходил обмен военнопленными. Все очень ждали возвращения украинцев из плена. Канал «Украина 24» транслировал это важное для страны событие, а мы комментировали. Это был настоящий адреналин! Обычно о новости сообщаешь, когда она произошла. Мы же рассказывали о том, что происходит здесь и сейчас. Настоящий вызов! Нужно тщательно изучить бэкграунд, знать, кто может быть в списках, кого отпустили раньше, где происходит событие. Тем более, тема войны, обмена пленными – всегда гиперответственная и деликатная.

Устраиваете ли себе отдых от информации, например, выключаете на сутки телефон?

Единственный день, когда мог бы выключить телефон, – суббота, поскольку в воскресенье мы уже планируем эфир на понедельник. Я хочу наконец позволить себе отдохнуть от потока информации, выключить гаджеты хотя бы на день, но автоматически открываю Twitter и читаю новости, даже на выходных или в отпуске.

Как изменился стиль жизни после того, как вы стали телеведущим? Изменилось ли отношение родных, знакомых?

У друзей отношение не изменилось – они привыкли к тому, что я в кадре. Жена ответственно отнеслась к моей новой роли, тщательно следит за эфирами. Бывает, возвращаюсь домой, а она говорит: «Вот сегодня ты был немного грустный» или «Не опускай так голову в кадре – в очках отражается свет», «Поработай над мимикой» и так далее. Я, конечно, всегда прислушиваюсь к советам. Тем более, что она тоже работает в медиа, и ее мнение, не только профессиональное, для меня очень важное.

Также узнает сосед, всегда интересуется и делится новостями: «О, а я тебя смотрю каждый день. Просыпаюсь, пью чай, включаю «Украина 24» и постоянно тебя смотрю. Вот недавно ты говорил, что... »

Поделитесь карьерными планами. Не планируете, например, запустить авторскую программу или «прокачать» себя в новом журналистском жанре?

Хотел бы делиться знаниями. Например, со студентами. В СМИ работал при разных президентах и ​​премьерах, освещал революции, работал на войне... Одним словом, есть о чем рассказать. Тем более, уже есть опыт преподавательской деятельности. Правда, преподавал не журналистику, а музыку – игру на барабанах. Музыкой вообще занимаюсь почти всю жизнь.

Также интересно было бы поработать над аналитическим авторским проектом. Иногда размышляю, как будет развиваться та или иная новость, событие, и просто понимаю, что будет дальше, могу спрогнозировать последствия. История же циклическая…