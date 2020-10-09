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Канал "Украина 24" запускает новый проект "Утро чемпионов" 12 октября первый эфир программы проведут Тала Калатай и Сергей Никифоров

12 октября на общенациональном канале «Украина 24» состоится большая премьера новой программы — «Утро чемпионов». С понедельника по пятницу в 6:30 украинцы будут просыпаться с чемпионами информационного пространства — ведущими канала «Украина 24».

«Общенациональный канал «Украина 24» расширяет свои возможности! С радостью сообщаем, что новый проект «Утро чемпионов» создан для тех, кто хочет с первых минут пробуждения узнать всю актуальную информацию и зарядиться позитивом на рабочий день», — рассказал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

«Утро чемпионов» — информационно-развлекательная программа для украинцев, которые хотят начать свое утро с потока важных новостей. Помимо практических советов, мы первые будем сообщать о главных событиях, приглашать гостей, находящихся на пике информационного интереса.

12 октября первый эфир программы проведут Тала Калатай и Сергей Никифоров. Ведущие ставят себе цель — поднять настроение всей стране и подробно рассказать о событиях, которые влияют на ситуацию сегодня.

Уже на следующей неделе канал «Украина 24» удивит зрителей: к команде информационных чемпионов присоединятся известные медийные лица.

Смотри нас с первых минут пробуждения. Знай, какие новости являются важнейшими. Решай, как повлиять на мир сегодня.

Не пропусти 12 октября в 6:30 «Утро чемпионов»!