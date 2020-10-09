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Нардеп Жан Беленюк рассказал, как переболел коронавирусом Депутат из "Слуги народа" дал совет украинцам

Народный депутат из "Слуги народа" Жан Беленюк перенес коронавирус. О том, как это было, он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Болезнь у меня была в легкой форме, особого лечения не было. Больше пил воды, следил за своим состоянием и соблюдал постельный режим. Вчера, уже после выздоровления, я был на боксерском турнире, и меня поразило количество людей, которые в закрытом помещении не носят маски. И это с учетом того, какая сейчас тенденция к росту заболеваемости", — сказал он.

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Депутат призвал украинцев с большей ответственностью относиться к здоровью.

"Главный вывод, который я сделал, — что нужно придерживаться мер безопасности и не относиться к этому халатно. Ситуация может выйти из-под контроля, и у нас может не остаться места для госпитализации людей", — сказал он.

Ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, какие меры планирует предпринять Минздрав для сдерживания заболеваемости COVID-19.