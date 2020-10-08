У нас итальянский сценарий, и даже хуже — экс-советник главы Минздрава о коронавирусе

Ситуация с коронавирусом в Украине приближается к той, которая была в Италии в начале пандемии. Об этом заявил политтехнолог, бывший советник министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Дмитрий Раимов в эфире канала "Украина 24", комментируя заявление действующего главы Минздрава Максима Степанова, что ситуация более серьезная, чем когда-либо с начала эпидемии.

"Это уже свершившийся факт. Хотим мы, не хотим мы, мы надеялись, что это будет что-то более мягкое, может, нас отведет мимо всего этого. То, что сказал сегодня Степанов, это уже свершившийся факт. Мы сопоставляем цифры, который были в Британии, Испании, Италии, и видим, что у нас чисто итальянский сценарий. Количество заболевших растет в том же прогрессе, как это было в Италии в самом начале", — сказал он.

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Раимов назвал различия сценариев в двух странах.

"Только есть один нюанс. Чем мы хуже, чем итальянский сценарий? Первое – в тот момент, когда в Италии было такое количество заболевших, не было такого количества заболевших врачей. У нас сейчас пятую часть составляют больные врачи. Второе – на тот момент, когда в Италии это начинало происходить, система здравоохранения медицински была лучше подготовлена для предоставления экстренной помощи.

Итальянский сценарий страшен не количеством, а страшен тем, что там было разрешено на законодательном уровне врачам самостоятельно принимать решения, кому предоставлять медпомощь, кому нет – если поступают дедушка 70 лет и молодой человек 18 лет, он должен решить, кому предоставить помощь. Мы в самом начале итальянского сценария, и медицинская система хуже подготовлена", — сказал он.