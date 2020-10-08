Новое усиление карантина: экс-министр объяснила, чего хотят в Минздраве

Зоряна Скалецкая рассказала, в чем состоит новый план Максима Степанова

Новое усиление карантина: экс-министр объяснила, чего хотят в Минздраве

В Минздраве хотят заставить украинцев носить маски в помещениях и ввести дополнительные меры ограничений. Об этом рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире канала "Украина 24", комментируя заявление министра Степанова о поиске новых форм контроля.

"Речь идет о расширении противоэпидемическим мер, таких как ношение масок в помещениях не только там, где пришли в магазин, а, например, на рабочих местах. Это может быть не закрытие ресторанов, а ограничение общения разными формами ограничения – пластиковыми прозрачными перегородками вокруг столов. Способов много", — сказала она.

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Скалецкая пояснила, что чиновники ищут баланс между локдауном и обычным карантином.

"Карантин – это всегда ограничение, которое кто-то должен мониторить и привлекать к ответственности нарушителей. В марте и апреле мы видели, что налагалось много штрафов, и была проверка. По состоянию на сегодня ищут баланс между политической целесообразностью и эпидемической безопасностью. И когда в регионах будут больше слушать специалистов – будет шанс сдержать распространение вируса", — сказала она.  

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что нужно новую форму контроля над распространением коронавируса, так как украинцы не соблюдают правила карантина.

Источник Украина 24 Теги коронавирус Минздрав карантин Максим Степанов Зоряна Скалецкая