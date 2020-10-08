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Новое усиление карантина: экс-министр объяснила, чего хотят в Минздраве Зоряна Скалецкая рассказала, в чем состоит новый план Максима Степанова

В Минздраве хотят заставить украинцев носить маски в помещениях и ввести дополнительные меры ограничений. Об этом рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире канала "Украина 24", комментируя заявление министра Степанова о поиске новых форм контроля.

"Речь идет о расширении противоэпидемическим мер, таких как ношение масок в помещениях не только там, где пришли в магазин, а, например, на рабочих местах. Это может быть не закрытие ресторанов, а ограничение общения разными формами ограничения – пластиковыми прозрачными перегородками вокруг столов. Способов много", — сказала она.

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Скалецкая пояснила, что чиновники ищут баланс между локдауном и обычным карантином.

"Карантин – это всегда ограничение, которое кто-то должен мониторить и привлекать к ответственности нарушителей. В марте и апреле мы видели, что налагалось много штрафов, и была проверка. По состоянию на сегодня ищут баланс между политической целесообразностью и эпидемической безопасностью. И когда в регионах будут больше слушать специалистов – будет шанс сдержать распространение вируса", — сказала она.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что нужно новую форму контроля над распространением коронавируса, так как украинцы не соблюдают правила карантина.