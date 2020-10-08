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"Это приговор системе обороны": политолог о трагедии Ан-26 под Чугуевом С 1970-х годов почти 1500 жертв аварий самолетов этой модели, заявил эксперт

Политолог Сергей Быков в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом – это приговор украинской системе обороны.

«Эта трагедия – приговор для украинской системы обороны. По крайней мере те самолеты, которыми пользуются курсанты, должны быть точно исправными», - отметил эксперт.

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По его словам, почти половина жертв катастроф самолетов Ан-26 были вследствие невоенных действий.

«Из 1483 жертв катастроф самолета модели Ан-26 823 человека погибли вследствие невоенных действий, это с начала 1970-х годов. Они падали, отказывали двигатели, возникали нештатные ситуации», - заявил Быков.

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Ранее глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский сообщил, что расшифровка черных ящиков Ан-26 выявила грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов.

Ранее нардеп из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что следователи, изучающие обстоятельства падения самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области, имеют три основных версии катастрофы.