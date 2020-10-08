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В Украине появятся новые тесты на коронавирус: врач объяснил суть Сергей Комиссаренко рассказал, как работает тест на антигены COVID-19

В Украине в ближайшее время появятся новые быстрые тесты на коронавирус, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Что они собой представляют, рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24".

"Появились новые тесты, которые называются тест на определение не антител у тех, кто уже переболел, а тест на поиск антигенов, то есть самого вируса. Это поиск при помощи быстрых тестов, на которых сформированы искусственно созданные антитела, которые проявляют протеины вируса. То есть ПЦР-тест определяет РНК вируса, то есть сам вирус, но можно выявлять и протеины вируса", — сказал он.

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Эксперт объяснил, как работает тест и сколько он стоит.

"Берется мазок на растворную основу, где содержатся искусственно сформированные антитела. Потом разрушается оболочка вируса, чтобы экспонировались его протеины. Это быстро и довольно дешево — тест стоит около пяти долларов", — сказал он.

Ранее Сергей Комиссаренко рассказал, почему в Украине стремительно растет число больных COVID-19.