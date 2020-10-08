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Не стоит останавливаться на полуслове — эксперт о расследовании крушения Ан-26 Авиаэксперт рассказал о засекречивании переговоров пилотов и о сроках заключения следствия

Продолжается расследование крушения самолета Ан-26 в Киевской области, "черные ящики" уже расшифрованы. Нужно ли обнародовать записи последних переговоров с самолета, рассказал авиаэксперт Кирилл Новиков в эфире канала "Украина 24".

"Очевидно, расследование уже имеет некоторые версии и, насколько я понимаю, версия технической неисправности уже не является основной. Но, думаю, нам придется еще немного подождать заключения. Если бы это был гражданский борт, то переговоры между пилотами и диспетчерами уже были бы опубликованы. Но в связи с тем, что это обучение военных пилотов, переговоры могут быть засекречены", — сказал он.

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Также эксперт заявил, что не стоит раскрывать информацию о ходе следствия лишь наполовину. Так он прокомментировал заявление главы правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы, вице-премьера Олега Уруского о том, что следствие выявило грубые нарушения в организации полетов.

"Это слова Олега Уруского, который как глава государственной комиссии получает информацию от следствия. К сожалению, он единственный, кто озвучивает такую информацию. Обществу нужна более точная информация. Поэтому ему стоит либо отказаться от комментирования на полуслове, или комментировать более широко. Следствие владеет большим количеством однозначной информации. Поэтому следствию стоило бы в ближайшем времени предоставить хотя бы предварительные выводы. Окончательных, я думаю, придется ждать несколько месяцев", — сказал он.

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Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. Двое выжили, однако один из них позже скончался в больнице.