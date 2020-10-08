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Коронавирус в Украине: врач назвала причину огромного количества положительных тестов Врач рассказала, какую категорию людей больше всего тестируют

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире телеканала «Украина 24» рассказала, почему в Украине выявляют такое большое количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Это зависит от того, какие контингенты мы исследуем. Если мы сегодня исследуем больных людей, то есть тех, которые обращаются за медицинской помощью и имеют уже какие-то симптомы, то есть они больные уже и так - это только подтверждает наличие болезни у этих людей. Конечно, эти люди уже существуют среди нас, мы только их обнаруживаем», - заявила врач.

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По ее словам, если делать тесты только людям, у которых уже имеются симптомы, то количество положительных результатов на COVID-19 будет расти.

«А если мы будем исследовать в общем: контактных, которые обычно не все будут больные, просто людей из каких-то профессиональных групп, которые не больны, но надо определить, не являются ли они носителями, то есть, скажем так, здоровую часть общества - то, конечно, среди этих людей количество (позитивных – ред.) будет меньше», - отметила Мухарская.

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В Украине за сутки, 7 октября, был установлен новый рекорд заболевания коронавирусной инфекцией - 5397 человек.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что с наступлением осенне-зимнего периода Украину ждет рост заболеваемости коронавирусом, увеличится число тяжелых случаев COVID-19.