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На выходных будет максимальная температура: синоптик удивил прогнозом погоды Синоптик рассказал, когда закончатся дожди

Начальник отдела метеорологических прогнозов украинского Гидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о погоде в Украине в ближайшие дни.

«Теплая погода будет сохраняться до начала следующей недели. Серьезные значительные дожди будут сегодня в большинстве западных областей, особенно в карпатском регионе, там местами сильные дожди. А левобережье Украины почти без дождей. На севере, в центре, в Одесской области - небольшие дожди. В пятницу уменьшение этих дождей, а в выходные уже без дождей будет и, да, будет достаточно тепло - что ночью, что днем. Даже на Киевщине на выходных максимальные температуры до +20 градусов», - заявил синоптик.

Он также отметил, что на востоке дождей не будет, но там немного уменьшится сила ветра, что может способствовать локализации пожаров.

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Ранее спикер ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировала версию об умышленных поджогах на Луганщине.