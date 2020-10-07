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Что делать, не всегда ясно - врач рассказала о проблемах лечения коронавируса Если есть возможность - лучше добираться к семейному врачу и на томографию на своем транспорте

При обращении пациента с коронавирусной болезнью алгоритм действий врача четко не прописан, кроме того, в государственных медучреждениях нет возможности сделать бесплатно компьютерную томографию.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала семейный врач Вита Олещенко.

"Алгоритм действий врача в этой ситуации не прописан четко, и у нас нет четкого понимания, как все это делать. Я могу сказать по своей практике. Если вы почувствуете симптомы, обязательно надо позвонить семейному врачу, и он вас направит на компьютерную томографию. Как туда попасть? Государственных структур, где можно сделать бесплатно, нет. Раньше работали две больницы, которые принимали на КТ в апреле и мае, но сейчас они загружены и не принимают коронавирусных пациентов. Вы можете записаться в частное учреждение, но надо уведомлять о своей цели", - сказала Олещенко, отметив, что КТ это не панацея, и ее необязательно всем делать.

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По словам врача, диагностировать коронавирус довольно сложно, и сложно понять, какие действия принимать.

"Своим пациентам я говорю, чтобы они ехали на своем транспорте, если он есть. Если нет, то они приходят на прием, я их слушаю. Сейчас вирусную пневмонию уже слышно, можно почувствовать участки легких, где произошли изменения", - сказала Олещенко.

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Врач отметила, что прием антибиотиков оправдан, так как это препятствует бактериальной пневмонии, которой может заразиться организм, ослабленный коронавирусом. Также Олещенко подчеркнула, что скорые помощи без проблем выезжают в случае подозрения на коронавирус.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко спрогнозировала, что с наступлением осенне-зимнего периода Украину ждет рост заболеваемости коронавирусом, увеличится число тяжелых случаев COVID-19.