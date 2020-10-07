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"39,7, дышать нечем, паника": известный шоумен рассказал, как переболел коронавирусом В больнице не сразу определили коронавирусную болезнь

Известный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук в эфире канала "Украина 24" рассказал, как переболел коронавирусной болезнью.

"Эта болезнь на меня свалилась как снег на киевскую дорожную службу. Я 4 сентября утром возвращался с работы из Львова, мне внезапно стало плохо, я подумал, что просто мало спал. Лег отдохнуть днем. Просыпаюсь с температурой 39,6, все тело болит, мне плохо. Более того, я потею, и такое впечатление, что потерял 2 литра жидкости", - сказал ведущий.

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По словам Остапчука, в больнице не сразу определили коронавирус.

"Я понял, что что-то не так, вызвали скорую, поехали в больницу, там сделали несколько экспресс-тестов, они оказались негативными. Тем не менее сделали рентген и сказали, что у меня пневмония. Только после этого я сдал ПЦР-тест, через три дня подтвердили коронавирус", - рассказал телеведущий.

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Остапчук отметил, что болезнь проходила тяжело, и через какое-то время он впал в панику.

"На второй или третий день, после того, как мне стало плохо, пропали ощущения запахов и вкуса. Первую неделю была очень высокая температура, до 39,7, удушливый кашель. Я находился в постоянной прострации, казалось, что потеряю сознание. Такое ощущение, что антибиотики первые четыре дня не помогали. На четвертый день меня охватила паника, я взял паспорт и порывался лечь в больницу, тем не менее мой ангел-хранитель Кристина (невеста - ред.) меня вытянула", - сказал Остапчук.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о перенесенном коронавирусе COVID-19 и призвала украинцев серьезно относиться к своему здоровью.